Ataque com drones e mísseis russos faz quatro mortos e cortes de energia na Ucrânia

A Ucrânia foi alvo ontem de uma nova série de ataques com drones e mísseis russos, que causaram quatro mortos e danificaram infraestruturas energéticas e provocaram cortes de energia, incluindo na capital.

Há várias semanas que a Rússia tem vindo a atacar centrais elétricas e instalações de gás ucranianas, provocando cortes regulares em todo o país às portas do inverno.

Durante a madrugada de sábado, a Rússia disparou um total de 458 drones e 45 mísseis contra a Ucrânia, de acordo com a Força Aérea ucraniana, que afirmou ter abatido 409 drones e nove mísseis, respetivamente.

"Os trabalhos de restauro continuam após o ataque noturno, foi um ataque massivo, com muitos mísseis balísticos", destacou o Presidente Volodymyr Zelensky no Telegram.

O Presidente ucraniano admitiu que a "pressão exercida sobre a Rússia [foi] insuficiente", lamentando as "respostas tímidas à ousadia" do Kremlin.

O chefe da diplomacia ucraniana relatou que os ataques "destruíram infraestruturas essenciais e danificaram as redes ferroviárias", privando "as pessoas de eletricidade, água e aquecimento".

Em Dnipro, grande cidade do centro-leste da Ucrânia, um edifício residencial foi atingido por um drone, matando três pessoas e ferindo várias outras, segundo o presidente da câmara, Boris Filatov.

Uma pessoa também foi morta em Kharkiv (nordeste), segundo Zelensky.

Várias regiões anunciaram cortes de energia elétrica de emergência e interrupções no abastecimento de água. Esses cortes também afetam Kiev e sua região, informou a operadora privada DTEK.

A companhia de gás Naftogaz relatou danos nas instalações que fornecem aquecimento aos habitantes, "o nono ataque massivo desde o início de outubro" ao setor.

Há atrasos significativos nas redes ferroviárias, alertou, por outro lado, o vice-primeiro ministro, Oleksiï Kouleba, acusando a Rússia de ter intensificado os ataques contra os depósitos de locomotivas.

O Ministério da Defesa russo afirmou ter visado "empresas do complexo militar-industrial ucraniano e instalações de gás e energia que apoiam as suas operações."

O diretor do Centro Ucraniano de Investigação Energética, Oleksandre Khartchenko, alertou na quarta-feira que o país corria um "risco significativo" de cortes no aquecimento neste inverno.

De acordo com um relatório do final de outubro da Escola de Economia de Kiev, "27% da procura de eletricidade não poderá ser satisfeita" neste inverno, devido aos danos causados às instalações energéticas.

A Ucrânia ataca quase todas as semanas depósitos e refinarias de petróleo na Rússia, com o objetivo de perturbar as exportações de petróleo e reduzir o financiamento do esforço de guerra da Rússia. Também já atacou centrais elétricas e oleodutos, incluindo os que abastecem a Europa.

Na noite de sexta-feira para sábado, Andreï Botcharov, governador da região russa de Volgogrado (sul), a várias centenas de quilómetros da frente de batalha, relatou no Telegram um ataque de drones ucranianos a infraestruturas energéticas, provocando também cortes de energia.

Enquanto os esforços diplomáticos do presidente norte-americano, Donald Trump, para pôr fim ao conflito mais sangrento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial estão num impasse, a Rússia continua a avançar na frente.

A maior parte dos combates concentra-se na região de Donetsk (leste), onde se situa a cidade de Pokrovsk, um importante centro logístico para as forças ucranianas que poderá cair em breve.

Embora o estado-maior ucraniano tenha negado qualquer cerco às tropas no local, garantido que continuará a defesa, muitos meios de comunicação, soldados e voluntários relataram uma situação crítica para a guarnição local.

O exército russo controla total ou parcialmente cerca de 20% do território ucraniano, de acordo com a análise da AFP dos dados fornecidos pelo Instituto Americano para o Estudo da Guerra (ISW), que trabalha com o Critical Threats Project (CTP).

Cerca de 7% - a Crimeia e zonas do Donbass - já estavam sob controlo antes do início da invasão russa em fevereiro de 2022.