Populares denunciam lixo na Ponta de São Lourenço

Alguns turistas e madeirenses têm vindo a queixar-se da quantidade de lixo depositado na Ponta de São Lourenço, no Caniçal, uma zona diariamente procurada por centenas de pessoas.

Segundo vários visitantes, é cada vez mais frequente encontrar garrafas de plástico, lenços e outros resíduos espalhados no Caniçal. “Esta manhã a praia de São Lourenço estava coberta de lixo como ilustra a fotografia. Dá muito mau aspecto”, lamentou um visitante, pedindo mais atenção às entidades regionais.