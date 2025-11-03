Turista aventura-se por fotografia na Ponta do Sol
Um turista foi ontem à tarde avistado no cimo de uma rocha, numa zona de risco de queda, no cais da Ponta do Sol.
Segundo foi possível apurar, o estrangeiro encontrava-se a pousar para uma fotografia nesta pedra escorregadia, e num dia em que o mar encontrava-se bastante agitado.
A situação chamou a atenção de populares que passaram pelo local e que criticaram este comportamento de arriscado.
