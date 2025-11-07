Morreu o geneticista James Watson, que descobriu a estrutura do ADN
O geneticista norte-americano James Watson, que descobriu a estrutura do ADN, morreu na quinta-feira, em Nova Iorque, aos 97 anos, noticiou hoje o jornal The Washington Post.
A morte foi confirmada pelo laboratório Cold Spring Harbor, que fundou e onde fez carreira, e pelo seu filho Rufus, que não adiantou uma causa específica.
A descoberta da estrutura de dupla hélice da molécula de ADN (que armazena a informação genética de um ser vivo) valeu-lhe o Prémio Nobel da Medicina em 1962 juntamente com o britânico Francis Crick e o neozelandês Maurice Wilkins.
Watson foi professor na Universidade de Harvard e dirigiu o Projeto Genoma Humano, que mapeou os mais de 20 mil genes encontrados nos cromossomas humanos.
Segundo o The The Washington Post, o geneticista foi ostracizado profissionalmente no final da vida por comentários considerados sexistas e racistas.
Aos 80 anos demitiu-se do cargo que ocupava no laboratório Cold Spring Harbor e seis anos depois colocou a leilão a medalha do Nobel.