Morreu ex-autarca madeirense em Odemira Justino Santos

O ex-autarca madeirense de Odemira, Justino Augusto Baptista Abreu dos Santos, faleceu esta quarta-feira, 5 de Novembro.

Natural da Calheta e médico de profissão, Justino Santos foi o primeiro presidente da Câmara Municipal de Odemira eleito democraticamente, em 1976, cargo que exerceu com dedicação ao longo de 17 anos.

Em 2005, foi agraciado com a Medalha de Honra do Município de Odemira, o mais destacado galardão do território.

A Câmara Municipal de Odemira manifestou publicamente o seu "sentido pesar pelo falecimento" de Justino Santos. "O concelho de Odemira muito deve ao empenho, dedicação e competência com que presidiu e orientou a gestão autárquica, defendeu causas e o desenvolvimento local", escreve a autarquia.

Também a Junta de Freguesia de Paul do Mar manifestou hoje o seu "profundo pesar" pelo filho da terra.

"Justino dedicou a sua vida ao serviço público, exercendo com dedicação, ética e grande sentido humanista a sua missão nos centros de saúde do concelho da Calheta e em especial no da nossa freguesia e também no concelho de Odemira", pode ler-se na publicação.