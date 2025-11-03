Elsa Fernandes destaca colaboração com municípios

A secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, sublinhou sentir uma “grande honra e sentido de responsabilidade” associada à ocasião, realçando o “profundo significado democrático” do momento.

Durante a sua intervenção, a governante reafirmou “o compromisso de todos com o serviço público” e salientou a importância da colaboração entre o Governo Regional e todos os municípios da região.

No âmbito da Educação, Elsa Fernandes referiu que esta área continuará a ser “um aliado na concretização de políticas que valorizem as pessoas em geral e as crianças em particular”. Por fim, desejou ao executivo de Santa Cruz “um mandato de sucesso e de serviço dedicado à população”.