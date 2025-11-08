Batalhas de 'break-dance' enchem a Praça do Povo

A Praça do Povo, no Funchal, recebeu, na tarde de hoje, o Madeira Street Battle, competição de break dance que se insere no programa do Madeira Street Arts Festival.

O evento contou com a participação de cerca de 80 dançarinos e um painel de júris internacional composto por artistas vindos do Porto, de Espanha e da Eslovénia.

O organizador, Luís Teles, explicou que o Madeira Street Battle consiste numa batalha de break dance e conta com várias categorias, incluindo Bboy/Bgirl Adulto, Baby, Kids, Bgirl Kids Battle e, este ano, o +40 anos Battle, destinado a participantes com mais de 40 anos.

Luís Teles acrescentou que as expectativas passam por proporcionar diversão e satisfação tanto ao público como aos participantes. “Queremos que as pessoas se divirtam, que o povo que gosta de break dance e os participantes sintam que este é um bom evento.” Quanto ao balanço até ao início da competição, afirmou que tudo está a decorrer dentro do planeado.

O ambiente na Praça do Povo era de grande afluência, com público de todas as idades a acompanhar as performances. Locais, turistas e famílias reuniram-se em redor do espaço, enquanto os espectadores se inclinavam para observar os movimentos dos dançarinos, e captar alguns momentos.