Dinarte Fernandes promete “ver mais além” com o povo aos ombros

O presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, tomou posse para um novo mandato reafirmando a “Força do Povo” como base da governação e prometendo “ver mais além”, inspirado na célebre frase de Isaac Newton.

“Se eu vi mais longe, foi só por estar aos ombros de gigantes”, citou o autarca, que se apresentou como “um anão levado aos ombros do Povo, o verdadeiro gigante de Santana”.

Dinarte Fernandes sublinhou que o novo ciclo autárquico representa um ponto de viragem: “Se alguns vêem nesta cerimónia uma repetição da história, vejo aqui hoje uma nova história que se inicia. Nenhum mandato se repete, nenhum é igual ao anterior.”

Reconhecendo o voto de confiança da população, o autarca garantiu que o Executivo municipal “transporta agora uma responsabilidade acrescida, um peso maior – o da confiança do eleitorado”.

O autarca apelou à humildade dos eleitos e à cooperação entre todos os órgãos do município, incluindo a oposição: “Nós, eleitos, devemos manter-nos humildes, anões no nosso ego. Se escutarmos o Povo, é como se ele nos levasse aos seus ombros para vermos mais além.”

Aos vereadores, pediu “rasgo e coragem no pensamento e na acção”; à oposição, que contribua para “ver mais perto”:

“Ver mais além é uma virtude, mas não enxergar os nossos erros é ignorância disfarçada de arrogância.”

Entre os objectivos para o novo mandato, o presidente destacou áreas como agricultura, ambiente, urbanismo, habitação e apoio social, sublinhando a necessidade de “fazer de Santana o melhor concelho para viver”.

Na agricultura, prometeu novos acessos e apoio à modernização da prática agrícola.

No ambiente, defendeu medidas práticas que reforcem a sustentabilidade numa reserva da biosfera que “não pode ficar-se pela ostentação de um galardão”.

No urbanismo e habitação, anunciou isenção de taxas e de IMI para jovens que construam a primeira casa e a revisão dos regulamentos municipais para incentivar o arrendamento.

Dinarte Fernandes anunciou a criação de um apoio pré-natal a partir dos cinco meses de gravidez, tornando Santana “a primeira câmara do país” com esta medida.

“Para além de sermos a câmara que maior apoio à natalidade concede, daremos também apoio pré-natal. O Estado não deve tratar o nascimento de uma criança como artigo de luxo.”

O autarca lembrou ainda apoios existentes às famílias: refeições escolares, creches, bolsas de estudo, devolução de IRS e IMI familiar.

O edil destacou a necessidade de novas soluções para os idosos e cuidadores, e anunciou investimentos em infra-estruturas públicas, nomeadamente novas estradas, estacionamentos, requalificação de miradouros e criação de zonas de lazer em todas as freguesias.

Para financiar estes projectos, defendeu a criação de novas concessões público-privadas e rendas municipais, de forma a “aumentar a receita própria e a capacidade de investimento”.

Dinarte Fernandes reafirmou o compromisso com as instituições locais – juntas, associações, IPSS e colectividades –, sublinhando que a autarquia é parceira, mas “não tutora nem financiadora total”.

Do Governo Regional, o autarca pediu cooperação em vários projectos, como:

Conclusão da Via Expresso até São Vicente; Canalização das ribeiras do Faial; Reabertura da vereda entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo; Construção do Nó do Cortado, do Miradouro do Pico da Boneca e de uma ETAR em São Jorge.

Dinarte Fernandes terminou o discurso com uma lista de agradecimentos ao Governo Regional, ao CDS-PP, à Assembleia Municipal, às empresas, emigrantes, funcionários, amigos e família.

“Se eu vi mais longe, foi só por estar aos ombros de gigantes.”