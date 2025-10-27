O Brasil tem 124 povos indígenas a viverem sem contacto com o exterior, num total de 196 povos indígenas isolados no mundo, segundo um estudo divulgado hoje pela organização não-governamental Survival International.

De acordo com o relatório, há ainda 64 comunidades distribuídas pela Colômbia, Peru, Equador, Venezuela, Bolívia e Paraguai, duas na Índia, quatro na Indonésia e outras duas na Papua Ocidental.

Mais de 96% dos grupos isolados enfrentam ameaças provenientes de indústrias extrativas, incluindo a exploração madeireira, a mineração e a extração de petróleo e gás, sendo que a a exploração madeireira ameaça a existência de 65% dos grupos isolados.

O mesmo relatório aponta ainda que quase um terço dos povos isolados é ameaçado por grupos criminosos e que o agronegócio ameaça a existência de mais de 20% dos grupos isolados.

"O colapso climático e o colapso da biodiversidade representam uma enorme ameaça para povos que dependem inteiramente de florestas saudáveis", lê-se no relatório.

Além dos missionários evangélicos, que tentam converter os povos indígenas ao cristianismo, e dos grupos criminosos, a organização não-governamental Survival International denuncia ainda que influenciadores das redes sociais têm procurado fazer o "primeiro contacto" com povos isolados para criarem conteúdo e assim rentabilizarem ganhos através de subscrições e publicidade.

A organização não-governamental advertiu que o direito internacional reconhece os direitos de todos os povos indígenas, incluindo os que vivem em isolamento.

De forma a proteger estas comunidades, "os governos devem aplicar e fazer cumprir as leis que protegem os povos isolados e as suas terras", sublinhou a ONG.

De acordo com a Survival International, "aqueles que violarem essas leis devem ser responsabilizados".

O Brasil identificou um aumento da população de indígenas, de etnias e línguas faladas em 2022, um crescimento após 12 anos desde o último estudo, de acordo com um levantamento divulgado na semana passada.

Segundo o Instituto Brasileiros de Geografia e Estatística (IBGE), no Censo Demográfico 2022 - Etnias e línguas indígenas, o Brasil registou 391 etnias e 295 línguas indígenas faladas.

Estes dados revelam um aumento de 86 etnias e 21 línguas faladas em comparação com o último censo de 2010.

Entre as 29 etnias com mais de 10 mil pessoas, a maior fatia de pessoas a residir em Terra Indígena é da etnia Yanomami/Yanomán, com 94,34%.

O levantamento identificou 295 línguas indígenas, com 474.856 falantes de 2 anos ou mais de idade.

Em 2022, a população indígena era composta por 1.694.836 pessoas, em comparação com os 896.917 indígenas, sendo que as etnias com maior população são a Tikúna (74.061), Kokama (64.327) e Makuxí (53.446).