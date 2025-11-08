Miguel Nunes reforça liderança no Rali Porto Santo

Miguel Nunes mantém o comando do Rali Porto Santo após a conclusão da segunda secção da prova organizada pelo Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira, informa a organização. O piloto, que tem sido o mais rápido em todas as cinco classificativas disputadas até ao momento, pilota um Skoda Fabia RS Rally2 e dispõe agora de uma vantagem de 4,4 segundos sobre os perseguidores.

Na segunda posição segue João Silva, ao volante de um Toyota GR Yaris Rally2, enquanto Miguel Caires, noutro Skoda Fabia RS Rally2, ocupa o terceiro lugar a cerca de 20 segundos da liderança.

Rui Jorge Fernandes mantém-se no quarto posto, apesar de ter perdido tempo significativo na primeira passagem pela classificativa de Golfe, conduzindo um Skoda Fabia Rally2 Evo. A fechar o top cinco está Filipe Freitas num Porsche 991 GT3.

Na categoria de duas rodas motrizes, Vasco D. Silva comanda com o seu Renault Clio Rally4, dispondo de uma confortável vantagem de 19,1 segundos sobre Sandro Teixeira, em Peugeot 208 Rally4.

Conforme noticiou o DIÁRIO, a segunda secção ficou marcada por um incidente: o despiste do concorrente nº 20, Paulo Jesus e Artur Ferreira, ao volante de um Toyota Yaris, levou à interrupção da classificativa de Golfe 1. A equipa foi transportada para o Centro de Saúde do Porto Santo para observação.

O Rali Porto Santo, última prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira, termina esta tarde com a disputa da terceira secção, que inclui uma dupla passagem pelo novo traçado de Picos, intercalada por uma terceira evolução em Golfe. Antes das passagens por Picos, está prevista uma demonstração com um monolugar.

A cerimónia do pódio e entrega de prémios está agendada para as 17h12, no centro de Vila Baleira.