Furtaram jantes de carro no Caniço

As quatro jantes de um carro, de marca Opel Corsa, foram furtadas na noite de quinta para sexta-feira, na freguesia do Caniço.

Segundo o DIÁRIO apurou junto do proprietário do automóvel, o veículo encontrava-se estacionado junto a uma oficina, onde tinha sido deixado para reparação. Na manhã seguinte, os funcionários da oficina encontraram o carro sem as jantes.

O lesado lamenta o sucedido e critica a “falta de segurança naquela zona”, considerando tratar-se de mais um exemplo de vandalismo que tem afectado a localidade.

“Apesar de se tratar de um carro antigo, tem dono e tenho muita estima por ele. Estes comportamentos são lamentáveis”, acrescentou, pedindo mais policiamento na zona.