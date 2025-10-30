Carro e moto colidiram no Caniço

Um carro e uma moto colidiram esta manhã no Caminho das Eiras, no Caniço.

O motociclista, um homem de 36 anos, sofreu ferimentos na zona da bacia e na zona lombar na sequência do embate, tendo sido imobilizado em plano duro pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

O condutor do carro também se sentiu mal e foram ambos transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça em ambulâncias desta corporação.