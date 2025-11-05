Polícia apreendeu mais de 100 artigos de bijuteria no Caniço

A Polícia de Segurança Pública apreendeu ontem cerca de 100 artigos de bijuteria, de cor prateada e dourada, que apresentam fortes indícios de terem sido furtados.

Segundo um comunicado emitido pelo Comando Regional da PSP, o material foi apreendido no Caniço, logo após a patrulha policial ter sido accionada para uma tentativa de furto numa residência.

“Após percorrer algumas artérias nas zonas adjacentes, foi possível localizar dois suspeitos desta prática, uma mulher de 47 anos e um homem de 38 anos de idade”, informou a polícia.

Os suspeitos tinham na sua posse os seguintes materiais:

-13 relógios de pulso de diversas marcas;

- 12 colares;

-30 anéis, 09 (nove) dos quais em cor dourada, com pedras;

-32 brincos;

-8 broches e alfinetes de Senhora em diversas cores e com pedras;

-6 braceletes;

-1 peça de bijuteria em formato do Galo de Barcelos, em cor dourada;

-2 sinos em cor dourada;

-1 alfinete de gravata;

-Diversas moedas de colecionador, nomeadamente: “Batalha de Ourique 1139-1140”; “ Arte Namban 1543-1639”; “Colombo e Portugal”; “Elizabeth II”; e “Tratado de Tordesilhas”.

“Apesar de nenhum destes artigos pertencerem à residência que foi alvo de tentativa de furto, os mesmos foram questionados quanto à sua proveniência, não tendo justificado a sua posse. Por existirem fortes suspeitas da prática do crime de furto os objectos foram apreendidos, seguindo-se agora a investigação para apurar os seus legítimos proprietários”, esclareceu a polícia.

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública aproveita assim a ocasião para divulgar as imagens dos artigos e solicitar aos cidadãos que, caso referenciem algum objeto, possam contactar com a PSP e fazer prova da sua propriedade.