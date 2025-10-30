PJ investiga origem de incêndio que destruiu carro no Funchal
A Polícia Judiciária encontra-se a investigar a origem do incêndio que na noite de ontem consumiu um carro na Rua Tenente Coronel Sarmento, no Funchal.
Os inspectores da PJ estão a desenvolver diligências para perceber o que realmente aconteceu, mas segundo foi possível apurar aparentemente não há suspeitas de intervenção de terceiros.
Tal como o DIÁRIO noticiou, o alerta foi dado pelas 23 horas, o que mobilizou para o local 11 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal.
Apesar da rápida intervenção dos bombeiros, o veículo ligeiro ficou totalmente consumido pelo fogo.
A Polícia de Segurança Pública esteve no local, mas o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.
