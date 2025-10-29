Carro totalmente consumido por chamas no Funchal

Os Bombeiros Sapadores do Funchal estiveram, há pouco, a combater um incêndio que deflagrou num veículo, que estava estacionado na via pública na Rua Tenente Coronel Sarmento, no Funchal.

Alertada pelas 22h53, a corporação mobilizou 11 elementos que, apoiados por três veículos, conseguiram extinguir as chamas.

Apesar da rápida intervenção dos bombeiros, o veículo ligeiro ficou totalmente consumido pelo fogo.

Foto DR

Segundo os moradores, foi possível ouvir diversas explosões.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local a tomar conta da ocorrência.

Não há feridos a registar.

Veja o vídeo

Vídeo DR