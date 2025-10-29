Carro totalmente consumido por chamas no Funchal
Bombeiros Sapadores do Funchal estiveram no local a combater o fogo
Os Bombeiros Sapadores do Funchal estiveram, há pouco, a combater um incêndio que deflagrou num veículo, que estava estacionado na via pública na Rua Tenente Coronel Sarmento, no Funchal.
Alertada pelas 22h53, a corporação mobilizou 11 elementos que, apoiados por três veículos, conseguiram extinguir as chamas.
Apesar da rápida intervenção dos bombeiros, o veículo ligeiro ficou totalmente consumido pelo fogo.
Segundo os moradores, foi possível ouvir diversas explosões.
A Polícia de Segurança Pública esteve no local a tomar conta da ocorrência.
Não há feridos a registar.
Veja o vídeo
Vídeo DR
