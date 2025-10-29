 DNOTICIAS.PT
Carro totalmente consumido por chamas no Funchal

Bombeiros Sapadores do Funchal estiveram no local a combater o fogo

Fotos DR

Os Bombeiros Sapadores do Funchal estiveram, há pouco, a combater um incêndio que deflagrou num veículo, que estava estacionado na via pública na Rua Tenente Coronel Sarmento, no Funchal. 

Alertada pelas 22h53, a corporação mobilizou 11 elementos que, apoiados por três veículos, conseguiram extinguir as chamas. 

Apesar da rápida intervenção dos bombeiros, o veículo ligeiro ficou totalmente consumido pelo fogo. 

Segundo os moradores, foi possível ouvir diversas explosões. 

A Polícia de Segurança Pública esteve no local a tomar conta da ocorrência. 

Não há feridos a registar. 

Veja o vídeo

Vídeo DR

