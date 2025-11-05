Bombeiros combatem incêndio no Caniço

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram alertados, esta tarde, para combater um incêndio que deflagrou numa zona de canavial na Estrada dos Moinhos, no Caniço.

Posteriormente foram também mobilizados para o local os Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O incêndio foi combatido por sete bombeiros, com o apoio de dois veículos pesados de combate a incêndios.