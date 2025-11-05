JPP propõe construção de estabelecimento de ensino no Caniço

Mariusky Spínola apresentou um projecto de resolução, do JPP que recomenda ao Governo Regional a construção de um "Estabelecimento com as valências: educação pré-escolar, 1.º ciclo e centro de actividades e capacitação para a inclusão na freguesia do Caniço".

A freguesia, do concelho de Santa Cruz, registou um grande aumento de população, nas últimas décadas, passando de pouco mais de 6.000 habitantes, em 1991 para, neste momento, ter muito mais de 20.000.

Um aumento demográfico que, segundo a deputada do JPP, exige novas infraestruturas, uma vez que as existentes, mesmo que já tenham sido redimensionadas, não dão resposta.