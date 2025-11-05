Carro em chamas na Via Rápida
Fogo na viatura, subiu pelo mato e ameaçou uma habitação
Uma viatura ligeira incendiou-se, há instante,s na via rápida, na zona da Boa Nova, no sentido Santa Cruz-Funchal.
Os Bombeiros Voluntários Madeirense já se encontram no local a combater as chamas, que propagou-se pelo mato e ameaçou uma habitação nas proximidades. Para o local foram mobilizados oito elementos, auxiliados por uma viatura pesada e uma pesada de combate a incêndios.
O trânsito encontra-se bastante congestionado no sentido Santa Cruz-Funchal.
