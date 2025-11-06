Quinta-feira com muitas nuvens e possível chuva fraca na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, este seja uma quinta-feira com céu geralmente muito nublado e com possibilidade de ocorrência de precipitação fraca e dispersa, em especial a partir da tarde

O vento será em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante norte.

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 19ºC de mínima e os 23.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 19.ºC de mínima e os 23.ºC de máxima.

Já para o Funchal também está previsto céu geralmente muito nublado e com possibilidade de ocorrência de precipitação fraca e dispersa, em especial a partir da tarde. O vento em geral fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas de noroeste com 3 a 4 metros, diminuindo

gradualmente para 2,5 a 3 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas sudoeste com 2 a 2,5 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2 metros.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 22 e 23.ºC