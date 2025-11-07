"Há uma nova era do evento TEDx", assinala Lúcio Moniz

"A partir deste momento há aqui uma mudança e uma nova era do evento TEDx", afirmou Lúcio Moniz, organizador principal e titular da licença. "Desde 2017 que estamos aqui na Madeira com o nome TEDxFunchal e temos vindo a trabalhar com o TED para fazer esta alteração. A partir de agora, no mapa mundial do site do TED, já aparece no meio do Atlântico o TEDxMadeira, que era um dos nossos grandes objectivos."

A mudança, explicou o responsável, "não altera a essência do projecto", que continua a ser desenvolvido por uma equipa de voluntários. "Esta alteração permite-nos abranger toda a Região Autónoma e realizar eventos em outros espaços da ilha."

O TEDxMadeira Salon decorre esta tarde (desde as 16h30) no Madeira Tecnopólo, e assinala o arranque desta nova fase. Com o tema ‘Let’s Start’, o evento conta com as intervenções do coach e mentor de líderes Leonardo Gonçalves e da designer e empreendedora Bruna Pires, que partilharão as suas experiências pessoais ligadas à criatividade, à liderança e ao empreendedorismo.

O Salon integra o Tech Day Madeira, promovido pela Startup Madeira, que celebra o empreendedorismo e a inovação na região, apresentando projectos incubados, vencedores do programa de aceleração StartNOW e participantes do Madeira Impact Collective.

Segundo Luís Gomes, coorganizador, a alteração de nome justificou também uma pausa no calendário habitual. "Foi um ano exigente para a equipa, que é totalmente voluntária. Decidimos parar para regressar com mais força e com a vontade de surpreender o público", explicou. "Nos primeiros meses do próximo ano faremos novos TEDxMadeira Salon e, no final do ano, se tudo correr bem, um grande evento TEDxMadeira."

O TEDxMadeira mantém o propósito de promover ideias que inspiram. "Trabalhamos com os oradores durante quatro meses antes de cada evento, ajudando-os a preparar talks de doze minutos, concisas e impactantes. Queremos que o público saia com ferramentas úteis que possa aplicar no dia-a-dia", sublinhou Luís Gomes.

Sem limite de idade, o público do TEDxMadeira é "feito de curiosos". "Já tivemos desde crianças a pessoas com 87 anos. Aqui a regra é a curiosidade e a vontade de aprender", acrescentou o coorganizador.

A participação é gratuita e aberta ao público em geral. O DIÁRIO de Notícias é parceiro media oficial do evento.