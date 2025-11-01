Olavo Câmara toma posse como presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz

É pelas 15 horas deste domingo que terá lugar a cerimónia de instalação dos órgãos do Município do Porto Moniz para o quadriénio 2025-2029. A sessão decorrerá no Largo da Santa, no Porto Moniz, e contará com a tomada de posse de Olavo Câmara como novo presidente, sucedendo a Emanuel Câmara.

O momento assinala o início de um novo ciclo autárquico no concelho, com a entrada em funções dos eleitos locais que irão compor os órgãos municipais para os próximos quatro anos.

Mas há mais na agenda deste domingo:

8h00/10h00: Evento 'ADN RACE Ponta do Sol 2025' na Ponta do Sol;

15h00: Comemoração dos fiéis defuntos com missa presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, no cemitério de São Martinho;

16h00/ 18h00: Limpeza de praia em Machico, um evento da TrashCatch em colaboração com a Câmara Municipal;



19h00: Orquestra de Bandolins da Casa do Povo da Camacha apresenta 'Tradição Bandolinística', no auditório da Casa do Povo da Camacha.

Principais acontecimentos registados no dia 2 de Novembro. Dia de Finados ou de Fiéis Defuntos, e Dia Internacional para o fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas:

1815 - Nasce o matemático inglês George Boole, na base do desenvolvimento das bases algébricas.

1866 - Início da Questão Coimbrã com a carta de Antero de Quental a António Feliciano de Castilho "Bom Senso e Bom Gosto", oposição "ao escândalo inaudito duma literatura desaforada". 1877 - Nasce em Gatão, Amarante, o escritor Teixeira de Pascoais, Joaquim Pereira Teixeira de Vasconcelos, autor de "Sempre".1906 - Nasce o cineasta e encenador italiano Luchino Visconti, realizador de "Obsessão", "Rocco e os Seus Irmãos" (1960) e "O Leopardo" (1963). 1911 - Nasce o poeta grego Odysseus Elytis, Prémio Nobel da Literatura em 1979, autor de Asma heroiko kai penthimo gia ton chameno anthypolochago tes Alvanias (1945); "Canção Heroica e Elegíaca para o Segundo Tenente Perdido da Campanha Albanesa"),1917 - Declaração Balfour, carta de apoio do Governo britânico ao estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina.1919 - Nasce o escritor Jorge de Sena, professor e investigador, autor de "O Físico Prodigioso" e "Sinais de Fogo". 1930 - A empresa Du Pont anuncia o fabrico da primeira borracha sintética.1950 - Morre, aos 94 anos, o escritor e dramaturgo de origem irlandesa George Bernard Shaw, crítico, ensaísta, defensor do movimento trabalhista, autor de "Pigmaleão". Prémio Nobel da Literatura em 1925. 1956 - A Hungria renuncia ao Pacto de Varsóvia e apela às Nações Unidas (ONU) para enfrentar a invasão soviética. A URSS veta o pedido no Conselho de Segurança. 1962 - O Presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, leva a público o balanço da crise dos mísseis de Cuba, que marcou o final do mês anterior. 1964 - O rei Saud ibn ?Abd al-?Aziz al-Fay?al al-Saud, Saud da Arábia Saudita, é deposto e substituído por Faisal. 1972 - A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) reconhece a legitimidade da luta armada pela independência nos territórios sob administração portuguesa.1975 -- Morre, aos 53 anos, assassinado, o cineasta e escritor italiano Pier Paolo Pasolini. Autor de Ragazzi di vita (1955); Os Ragazzi e Uma Vida Violenta (1959), filmou em 1964; O Evangelho Segundo São Mateus.1976 - Toma posse a Comissão Constitucional, presidida por Ernesto Melo Antunes. 1982 - Entra em funcionamento a agência noticiosa NP - Notícias de Portugal, criada através de escritura pública de 25 de agosto.1983 - É publicado no Diário da República nº. 252/1983, emitido pelo Mistério do Trabalho e Segurança Social, o decreto-lei 398/83 que estabelece o regime jurídico da suspensão do contrato de trabalho. 1989 - É constituído o Instituto Internacional de Língua Portuguesa (IILP).

1990 - O Parlamento moçambicano aprova a Constituição. 2003 - A coligação no poder na Geórgia, liderada por Eduard Chevardnadze, vence as eleições legislativas. A coligação democrática denuncia manipulação dos resultados.- O Irão aceita suspender o enriquecimento de urânio, perante a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), mas não encerra programa nuclear. 2004 - O republicano George W. Bush é reeleito para a Presidência dos Estados Unidos.

- Morre, aos 47 anos, assassinado, o cineasta holandês Theo van Gogh, numa rua de Amesterdão, Holanda.

2005 - Portugal e Moçambique chegam a acordo sobre a entrega do controlo da gestão da barragem de Cahora Bassa ao país africano. - A agência espacial norte-americana NASA anuncia que o telescópio espacial Hubble descobriu em maio duas pequenas luas de Plutão, o planeta mais longínquo e pequeno do sistema solar, de que já se conhecia um satélite natural, Caronte.

2007 - Mais de 70 países apoiam um projeto de resolução na Assembleia Geral da ONU apelando a uma moratória sobre as execuções, com o objetivo de abolir totalmente a pena de morte.

- Morre, com 91 anos, o dramaturgo Alexandre Babo, um dos fundadores do Teatro Experimental do Porto.

2008 - São abertos seis processos de contraordenação ao Banco Português de Negócios (BPN), na sequência da descoberta, em junho, de operações clandestinas.

- O inglês Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes), com 23 anos, torna-se o mais jovem campeão mundial da história da Fórmula 1, ao terminar no quinto lugar o Grande Prémio do Brasil, em Interlagos, última prova do Mundial de 2008.

- Inauguração oficial do Autódromo Internacional do Algarve.

2009 - A Comissão Independente Eleitoral do Afeganistão cancela a segunda volta das eleições presidenciais afegãs e declara vencedor o chefe de Estado cessante, Hamid Karzai. A decisão da comissão é tomada na sequência do abandono da corrida eleitoral por Abdullah Abdullah, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e único rival de Karzai.

2010 - Morre, aos 86 anos, o maestro russo Rudolf Borisovich Barshai.

2011 - O tribunal superior britânico recusa o recurso do fundador do portal WikiLeaks, Julian Assange, contra um pedido de extradição das autoridades suecas por alegações de violação.

- Na noite que precede o lançamento (dia 03) pelo Charlie Hebdo do "Sharia Hebdo", um especial que marca a vitória do partido islamita Ennahda, na Tunísia, a redação do jornal satírico francês é atacada com uma bomba incendiária. Não há feridos, mas a sede, localizada no n.º 62 do Boulevard Davout, fica destruída.

2012 - Alberto João Jardim vence as eleições internas no PSD-Madeira, que disputou com o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Albuquerque, por 53 por cento contra 47.

- O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, promulga o diploma que aprova a reforma administrativa de Lisboa e que tinha vetado em julho devido a erros de definição de limites de freguesias e do município.

- Morre, aos 85 anos, Giuseppe Umberto Rauti, Pino Rauti, ex-secretário de Estado e um dos fundadores do pró-fascista Movimento Social Italiano.

2014 - Pelo menos 55 pessoas morrem num atentado suicida perpetrado do lado paquistanês da fronteira entre a Índia e o Paquistão.

2017 - A juíza da Audiência Nacional espanhola decreta, em Madrid, a prisão incondicional para oito ex-ministros regionais da Catalunha, entre eles o vice-presidente de Carles Puigdemont.

2019 - Morre, aos 80 anos, Marie Laforêt, cantora e atriz francesa.

2020 - Começa o julgamento do caso do furto e encenação da recuperação do armamento furtado nos paióis nacionais de Tancos. O processo tem 23 acusados, incluindo o ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, o ex-diretor nacional da Polícia Judiciária Militar Luís Vieira, o ex-porta-voz da PJM Vasco Brazão e o ex-fuzileiro João Paulino, que segundo o Ministério Público foi o mentor do furto.

- Morre, aos 83 anos, Baron Wolman, primeiro fotógrafo da equipa da revista Rolling Stone.

2021 - Morre, com 90 anos, Carlos Lélis, antigo secretário regional da Educação do Governo Regional da Madeira, e deputado na Assembleia da República nas V e VI Legislaturas, eleito pelo círculo da Madeira, pelo PSD. Foi agraciado pelo Presidente da República, em 2015, com o grau de comendador da Ordem do Mérito.

2022 - O primeiro-ministro, António Costa, recebe em São Bento Olena Zelenska, mulher do chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, a quem reitera "o firme compromisso" de Portugal no apoio à Ucrânia e aos "enormes" desafios com que o país se confronta.

- Morre, aos 98 anos, Mário Mendes de Moura, engenheiro, editor e fundador da Pergaminho e Arte Plural e cofundador da Quatro Estações. No Brasil fundou a editora Andes, a Fundo de Cultura, editou mais de três mil títulos.

2024 - Morre, aos 85 anos, Teresa Alegre Portugal, vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Coimbra, entre 1988 e 2001, ex-deputada do PS. Viúva do guitarrista da Canção de Coimbra António Portugal (1931-1994), irmã do poeta e antigo vice-presidente da Assembleia da República Manuel Alegre e mãe do jornalista Manuel Portugal.

Este é o tricentésimo sétimo dia do ano. Faltam 59 dias para o termo de 2025.

Pensamento do dia: "O 'ideal' significa desprezo das vaidades, amor desinteressado da verdade, desdém do fútil, do convencional, boa-fé, grandeza de alma, simplicidade, nobreza, soberano bom gosto e soberaníssimo bom senso". Antero de Quental (1842-91), poeta português.Lusa/Fim