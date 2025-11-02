Porto Moniz sem contratos-programa há 12 anos: não sei se por falta de abertura do Governo ou incapacidade do executivo

À margem da cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos municipais, Dinarte Nunes, líder da coligação PSD/CDS-PP e da oposição na Câmara do Porto Moniz, questionou a capacidade do executivo socialista para concretizar contratos-programa com o Governo Regional.

“Se nos últimos doze anos não foi executado qualquer contrato-programa, não sei se foi falta de abertura do Governo ou incapacidade do executivo”, afirmou, sublinhando que “falta de dinheiro não é” e apontando “falta de trabalho” como principal razão para a ausência desses acordos.

O autarca da oposição disse que a sua actuação será “sempre construtiva” e que pretende apresentar propostas “que possam ser melhores para o Porto Moniz”. Entre as prioridades, destacou a habitação e o apoio às famílias e estudantes, lembrando que já previa “o aumento dos apoios aos medicamentos e das bolsas para alunos universitários” no seu programa eleitoral.

Sobre o discurso do novo presidente da Câmara, Olavo Câmara, Dinarte Nunes considerou-o “bom até certa parte”, mas criticou “as acusações de prepotência à oposição”. “Quem me conhece sabe que não sou arrogante nem prepotente. Sou uma pessoa do povo e sempre tratei todos com respeito”, afirmou.