Helicóptero accionado para resgatar turista que caiu no Porto Moniz

Uma turista alemã, de 55 anos, caiu esta tarde no Porto Moniz quando realizava um percurso na Vereda do Castanheiro.

A turista apresentava suspeita de fractura numa perna e ficou impossibilitada de continuar a caminhada.

Os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz deslocaram-se ao local para estabilizar a vítima, tendo sido activado o helicóptero o Serviço Regional de Protecção Civil.

Os recuperadores-salvadores estão a tentar resgatá-la.

A turista está consciente e orientada.

