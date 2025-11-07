Helicóptero accionado para resgatar turista que caiu no Porto Moniz
Uma turista alemã, de 55 anos, caiu esta tarde no Porto Moniz quando realizava um percurso na Vereda do Castanheiro.
A turista apresentava suspeita de fractura numa perna e ficou impossibilitada de continuar a caminhada.
Os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz deslocaram-se ao local para estabilizar a vítima, tendo sido activado o helicóptero o Serviço Regional de Protecção Civil.
Os recuperadores-salvadores estão a tentar resgatá-la.
A turista está consciente e orientada.
