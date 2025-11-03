Tem o Porto Moniz uma situação ímpar com cinco presidentes “na casa dos 30 anos”?

O presidente da Assembleia Municipal do Porto Moniz, na tomada de posse de Olavo Câmara, como presidente do Município, fez uma afirmação que, mais do que surpreender, deixou a pensar os presentes.

João Carlos Conceição, praticamente a encerrar a sua intervenção, disse sobre o Porto Moniz: “Um caso que, penso, será inédito aqui na Região Autónoma da Madeira e quiçá no País. Cinco presidentes, todos na casa dos 30 anos: Câmara Municipal e quatro presidentes de junta de freguesia”.

Perante algum cepticismo, que encontrámos junto de alguns dos presentes, decidimos verificar se tem razão o presidente da Assembleia Municipal, quando fez a citada afirmação.

A verificação dos factos foi feita com base em documentação oficial das candidaturas, disponível na Internet, e com a ajuda de pessoas ligadas ao PS e ao PSD do Porto Moniz.

Antes vejamos a realidade regional e do País, ainda que o foco deste trabalho não seja esse. Tal referência aparece a título de enquadramento.

No que à Região respeita, não conseguimos identificar outro concelho e momento em que todos os órgãos autárquicos (mesmo com excepção da Assembleia Municipal) tenham sido presidido por pessoas, no máximo, na faixa etária dos 30 aos 39 anos e/ou menos.

Sobre a realidade nacional, sendo tão vasta, centrámos a nossa pesquisa em casos de presidentes eleitos em ‘tenra idade’, mais jovens até, se possível, do que os autarcas do Porto Moniz.

Uma notícia da RTP, datada de 17 de Outubro deste ano, era titulada: ‘Idades dos novos autarcas vão dos 28 aos 82 anos’. A introdução acrescentava: “Aos 28 anos, Raquel Lourenço é a presidente de câmara mais jovem eleita nas autárquicas do passado domingo. Foi cabeça-de-lista de uma coligação liderada pelo PSD e conseguiu pôr fim a 46 anos de governação comunista em Sobral de Monte Agraço.”

O mais velho foi Rondão Almeia, que, com 82 anos, foi reeleito em Elvas por um movimento cívico.

Sobre juntas de freguesia, o Correio da Manhã destacou, a 14 de Outubro de 2025, o caso de António Garcia, de 20 anos, que ganhou a Junta de Vimieiro, numa candidatura do PSD.

No dia 1 de Novembro, o jornal O Minho noticiou: ‘É de Barcelos um dos presidentes de junta mais jovens do país’. E acrescentava: “Gonçalo Pereira, eleito presidente da Junta de Quintiães e Aguiar, em Barcelos, é um dos mais jovens do país, sucedendo ao pai, António Pereira, no cargo. Com apenas 20 anos, e a estudar Engenharia do Ambiente e Geoinformática na Escola Superior Agrária de Ponte de Lima (IPVC), Gonçalo diz-se bastante ‘preparado’, e que não se teria candidato em caso contrário.”

Vejamos, agora, concretamente, o caso actual do Porto Moniz.

O presidente da Câmara Municipal, Olavo Câmara, tem 35 anos.

Filipe Balona Rodrigues, presidente da Junta de Freguesia do Porto Moniz, tem 37 anos.

Márcia Mendonça, que preside à Junta da Ribeira da Janela, tem 38 anos.

António Correia, que lidera as Achadas da Cruz, nasceu há 39 anos.

Todos os presidentes anteriores foram eleitos em listas do PS.

No Seixal e pela lista do PSD/CDS, foi eleito presidente da Junta de Freguesia Xavier Castro, que tem 37 anos.

O Porto Moniz, de acordo com os dados do Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE) do Ministério da Economia, tem cerca de 2.500 habitantes e tem vindo a perder população.

A PORDATA demonstra que por cada 100 jovens (até 15 anos), há 321 idosos (65 e mais anos) e, a par com Santana e São Vicente, tem a população mais envelhecida da Madeira.

Não sendo um concelho com forte presença de jovens, os resultados acima descritos ganham relevo.

Como se verifica, pelo que fica dito, é verdade que o Porto Moniz tem, actualmente, cinco presidente de órgãos autárquicos “na casa dos 30 anos” e, muito provavelmente, ainda que não tenha sido esse o foco deste trabalho, é caso inédito. Assim, avaliamos a afirmação de João Carlos Conceição como verdadeira.