Câmara do Funchal assinala Dia Nacional da Desburocratização

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) volta a assinalar o Dia Nacional da Desburocratização, que todos os anos é celebrado na última quinta-feira de Outubro (neste caso, amanhã, dia 30).

A efeméride foi instituída em 1990, "com o intuito de promover iniciativas concretas no sentido da facilitação de formalidades e simplificação de procedimentos aos cidadãos".

Este ano a data será assinalada com várias acções focadas "no munícipe e no reforço da estratégia de modernização administrativa da CMF", destaca uma nota do executivo. Paralelamente, serão promovidas iniciativas de formação interna e acções de 'team building' para os colaboradores do CIGMA – Centro Integrado de Gestão Municipal Autónoma em diferentes campos de actuação (desde o atendimento telefónico às competências pessoais e motivacionais).

A autarca adianta ainda que, nesta semana, serão lançados novos serviços na plataforma 'CMFonline', que actualmente já conta com cerca de 36.000 munícipes registados e mais de 40 opções de serviços da autarquia desmaterializados e simplificados, a par de um conjunto de iniciativas no âmbito do projecto desenvolvido pelo CIGMA intitulado “Smart People – Smart City”, que já este ano conquistou o Prémio Smart Cities Portugal - António Almeida Henriques, na categoria Transformação Digital.

Neste âmbito, o CIGMA tem sido visitado por diversos grupos e até final deste ano continuará a receber mais visitas, de grupos oriundos não só da comunidade escolar, mas também da Universidade Sénior, Centro Comunitário do Funchal, Ginásios Municipais, etc., sendo alargado em 2026 para outras instituições.

Recorde-se que o CIGMA conjuga este serviço telefónico com a gestão de todas as plataformas digitais – CMFOnline (com quase 20.000 munícipes registados atualmente e com acessos às suas interações com a autarquia), Funchal Alerta, Infomobilidade, etc., sendo hoje possível aos munícipes tratar de vários assuntos em horários alargados, estejam onde estiverem e a partir de qualquer dispositivo fixo ou móvel.