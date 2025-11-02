“Primeiro o Porto Moniz. Sempre pelas pessoas do Porto Moniz.”

No primeiro discurso como presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Olavo Câmara assumiu o cargo “com profunda honra, sentido de responsabilidade e espírito de compromisso”, garantindo que a prioridade da governação serão as pessoas e que o mandato será marcado pela “proximidade, humildade e presença nas quatro freguesias do concelho”.

“Assumo hoje aquele que é o maior desafio da minha vida pessoal e política, com a certeza de que gerir os destinos do concelho que me viu crescer implica não poder falhar”, afirmou. “A nossa prioridade serão as pessoas do Porto Moniz. Governar com proximidade, com presença e com humildade para responder aos desafios da nossa comunidade.”

O novo presidente destacou que “não deixará ninguém para trás”, apresentando três grandes eixos de actuação: responder aos problemas quotidianos da população, reforçar o trabalho desenvolvido nos últimos 12 anos e definir uma estratégia de futuro para o concelho.

Entre as medidas prioritárias, Olavo Câmara anunciou que no primeiro semestre de 2026 concretizará quatro promessas eleitorais: o reembolso das propinas a todos os estudantes do ensino superior do concelho, o aumento da comparticipação nos medicamentos para os idosos, a criação do cartão de residente com estacionamento gratuito e o início da construção do canil/gatil municipal.

“São medidas emblemáticas que queremos concretizar em tempo recorde, como demonstração clara de que estamos aqui para servir a nossa população”, sublinhou.

O autarca afirmou que continuará o trabalho das últimas três presidências socialistas, reforçando apoios à educação, à cultura, ao desporto, à protecção civil e ao sector primário, e respondendo a novos desafios em áreas como mobilidade, habitação, turismo e gestão do território.

Numa nota mais pessoal, Olavo Câmara agradeceu à família, destacando a esposa, Cristina, e o filho, Teodor, e terminou o discurso com uma homenagem emocionada ao pai, Emanuel Câmara, a quem sucede na presidência da autarquia:

“A pessoa que sou hoje é fruto da educação e do exemplo que me deste. O Porto Moniz é hoje um lugar onde as pessoas vivem melhor graças à tua luta e à tua dedicação. Manterei o caminho que temos trilhado: o Porto Moniz das pessoas, o Presidente das pessoas.”

O discurso terminou com um abraço entre pai e filho, simbolizando a passagem de testemunho político e geracional no concelho.