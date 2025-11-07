TEDxMadeira estreia nova era com Salon

O primeiro TEDxMadeira Salon acontece esta sexta-feira, 7 de Novembro, às 16h30, no Madeira Tecnopolo (piso -1). Este novo formato apresenta dois oradores, seguido de um momento de perguntas e respostas com a plateia. O tema desta edição é ‘Let’s Start’ e contará com a participação de Leonardo Gonçalves, coach e mentor de líderes e empreendedores, conhecido pela sua intervenção no primeiro TEDxFunchal, e Bruna Pires, designer, empreendedora e co-fundadora do projecto Madeirense Puro e da agência criativa GONNA.

O TEDxMadeira Salon integra o Tech Day Madeira, evento que celebra o empreendedorismo, a inovação e a comunidade local, permitindo aos participantes conhecer projectos incubados na Startup Madeira, vencedores do programa de aceleração StartNOW e membros do Madeira Impact Collective. Esta iniciativa reforça a ligação com a Portugal Tech Week, movimento nacional que acredita que o futuro nasce em cada ideia, bairro, cidade e mente inquieta.

Em 2025, o TEDxFunchal passou a TEDxMadeira, com o objectivo de levar ideias transformadoras a toda a ilha. Organizado por voluntários desde 2017, já realizou mais de 10 eventos com impacto reconhecido na comunidade. A participação no TEDxMadeira Salon é gratuita e aberta ao público em geral, interessado em aprender e partilhar novas ideias. O DIÁRIO de Notícias é parceiro media oficial do evento.