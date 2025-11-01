Real Madrid cimenta liderança com 'bis' de Mbappé e estreia a marcar de Carreras

Dois golos de Kylian Mbappé encaminharam hoje a goleada caseira do líder Real Madrid frente ao Valência (4-0), na 11.ª jornada da Liga espanhola, com Álvaro Carreras, ex-futebolista do Benfica, a estrear-se a marcar pelos 'merengues'.

O avançado francês festejou aos 19 e 31 minutos - o primeiro de penálti - e consolidou o estatuto de melhor marcador da prova, agora com 13 golos, num resultado avolumado pelo inglês Jude Bellingham, aos 44, e pelo antigo defesa esquerdo 'encarnado', aos 82.

Carreras não tinha 'faturado' nos 12 primeiros duelos pelo Real Madrid e ainda sofreu a falta que originou o penálti desperdiçado pelo brasileiro Vinicius Júnior a caminho do intervalo, no triunfo mais dilatado dos 'merengues' esta temporada para o campeonato.

Numa noite em que o Valência teve os portugueses Thierry Correia, como titular, e André Almeida, lançado ao intervalo, Mbappé marcou pela oitava jornada seguida, e 15.ª nas últimas 16, e passou a somar 44 golos nas 45 partidas realizadas na prova desde a sua chegada aos 'merengues', opositores do Benfica na fase de liga da Liga dos Campeões.

O ponta de lança mostrou aos adeptos a Bota de Ouro conquistada na época passada e recebida na sexta-feira, ultrapassando as duas dezenas de tentos - 18 no Real Madrid e três pela França - ao 17.º duelo em 2025/26, em contraste com o momento do Valência, 18.º e antepenúltimo, em zona de descida, com nove pontos e seis partidas sem ganhar.

O Real Madrid chegou à 10.ª vitória, e quarta seguida, na prova e tem 30 pontos, sendo, para já, perseguido pelo Villarreal, com 23, que goleou em casa o Rayo Vallecano (4-0).

Os anfitriões utilizaram a tempo inteiro o defesa central internacional português Renato Veiga e marcaram pelo capitão Gerard Moreno (22 minutos), Alberto Moleiro (56), Santi Comesaña (58) e do suplente Ayoze Pérez (65), vencendo pela segunda ronda seguida.

O pódio é selado pelo campeão FC Barcelona, que recebe o Elche no domingo e tem os mesmos 22 pontos do Atlético de Madrid, quarto, cuja melhor série de resultados para o campeonato em 2025/26 foi estabelecida com um triunfo caseiro perante o Sevilha (3-0).

O argentino Julián Alvarez inaugurou o marcador de grande penalidade (minuto 64) para encaminhar a terceira vitória seguida dos 'colchoneros', que ampliaram a diferença pelo compatriota Thiago Almada (77) e o francês Antoine Griezmann (90), ambos saídos do banco de suplentes, num jogo em que Fábio Cardoso desfalcou os andaluzes, por lesão.

Griezmann atingiu os 200 golos em 541 partidas na sua carreira na Liga espanhola, dos quais logrou 138 pelo Atlético de Madrid, 40 na Real Sociedad e 22 com o FC Barcelona.

O avançado marcou pela primeira vez desde 30 de setembro, quando, na vitória perante os alemães do Eintracht Frankfurt (5-1), na fase principal da Liga dos Campeões, já tinha completado 200 remates certeiros em todas as competições pelo Atlético de Madrid, que representou em dois períodos (2014-2019 e desde 2021) e do qual é recordista de golos.

O Sevilha está em 11.º e tem 13 pontos, seguindo abaixo do Rayo Vallecano, nono, com os mesmos 14 do Athletic Bilbau, 10.º, que perdeu em casa da Real Sociedad, 13.ª, com 12, num desafio sentenciado por Jon Gorrotxategi - nos 156 clássicos bascos disputados anteriormente para o campeonato, nenhuma equipa tinha selado a vitória nos descontos.

Gorka Guruzeta e Robert Navarro ainda responderam aos tentos de Brais Méndez e do português Gonçalo Guedes, em estreia a marcar ao 11.º jogo pelos 'txuri-urdin', mas os adversários do bicampeão português Sporting na Liga dos Campeões sofreram a quinta derrota, e segunda seguida, para a Liga espanhola, na qual não ganham há três rondas.