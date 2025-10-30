Foi criada uma nova mesquita em Santa Cruz?

Nesta quarta-feira, uma troca de declarações entre os deputados madeirenses do Chega e do Juntos Pelo Povo (JPP), com assento na Assembleia da República, gerou controvérsia em torno da presença da comunidade muçulmana na Madeira.

Tudo começou com Francisco Gomes, do Chega, a proferir declarações que davam a entender a alegada criação de um novo Centro Islâmico em Santa Cruz, as quais foram categoricamente refutadas por Filipe Sousa.

O deputado do Chega, eleito pela Madeira ao parlamento nacional, acusou "o JPP de ser o responsável pela entrada do islamismo na Madeira". Francisco Gomes afirma que "foi por culpa e decisão política do JPP que o Centro Cultural Islâmico já se instalou na Região, nomeadamente no Caminho da Terça, 112, em Santa Cruz, segundo registos públicos" a que o deputado diz ter tido acesso.

Horas mais tarde, o Juntos Pelo Povo reagiu às declarações do deputado do Chega, Francisco Gomes, que acusou o partido de ter responsabilidades na abertura de uma mesquita em Santa Cruz.

Filipe Sousa, porta-voz do JPP, recordou ainda que "a única mesquita existente na Madeira foi inaugurada em 2009, em Santo Amaro, por Alberto João Jardim".

Com o objectivo de esclarecer qualquer dúvida sobre a eventual existência de mais mesquitas na Madeira, o DIÁRIO contactou Orhan Simsek, administrador da Mesquita de Santo Amaro, no Funchal, e uma das figuras mais relevantes da comunidade muçulmana no arquipélago. Orhan explicou que a Mesquita de Santo Amaro "é a única" existente na Região Autónoma da Madeira.

Orhan Simsek aproveitou ainda para clarificar a situação em torno da alegada nova mesquita em Santa Cruz. "Trata-se apenas de uma associação que foi criada e que nada tem nada a ver com a mesquita que já existe. São pessoas residentes aqui na ilha, incluindo madeirenses e também estrangeiros, que decidiram criar essa associação de forma independente da nossa mesquita. Elas têm os seus próprios objectivos, que, na verdade, são muito futuristas, porque o que eles pretendem alcançar não será fácil de concretizar. O pensamento de ter uma nova mesquita é um sonho de algumas pessoas da comunidade, mas, sinceramente, é algo que neste momento não é possível realizar, pois não há condições financeiras nem estruturais para isso", sublinhou.

Não obstante, o responsável também deixou duras críticas à forma como o partido de extrema-direita tem abordado as questões relacionadas com a comunidade muçulmana. "É provocação. O que nós vemos é que o Chega trabalha apenas com o sistema deles. O único objectivo é provocar a comunidade muçulmana, não há outra agenda", afirmou, realçando que essas iniciativas do partido não se limitam à Madeira, mas acontecem em várias regiões de Portugal.

A maioria da nossa comunidade são empresários ou trabalhadores que contribuem para sectores essenciais, como construção e hotelaria. Sem eles, a economia da Madeira seria muito mais fraca. É isso que o Chega ignora. A política deles é apenas provocar, não mostrar o impacto positivo da nossa comunidade Orhan Simsek

Importa referir que de facto, existe um Centro Cultural Islâmico da Madeira e, conforme indica o próprio site, trata-se de uma associação recente, "oficialmente criada no dia 27 de Junho de 2025". Segundo a mesma publicação informa, o seu primeiro grande objectivo é "adquirir um terreno para construir a primeira grande mesquita da ilha, bem como uma madrassa, um cemitério islâmico e e de tudo o que é essencial para preservar e transmitir o legado do Islão na Região".

Para já, a associação conta apenas com quatro apoiantes mensais, evidenciando que o projecto ainda está numa fase inicial e longe de ser uma realidade consolidada.