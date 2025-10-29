Netflix estreia adaptação de 'O Filho de Mil Homens' de Valter Hugo Mãe em Novembro

A adaptação do romance "O Filho de Mil Homens", de Valter Hugo Mãe, pelo realizador brasileiro Daniel Rezende, que foi exibida na segunda-feira na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, estreia-se na Netflix, no dia 19 de novembro.

De acordo com a Porto Editora, que publicou o romance "O Filho de Mil Homens", a data de estreia da longa-metragem foi avançada pela plataforma de 'streaming'.

O filme teve a sua exibição oficial no dia 27 de outubro, na 49.ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, no Brasil, um dos principais eventos cinematográficos da América Latina.

Protagonizado por Rodrigo Santoro, o filme conta a história de Crisóstomo, um pescador que encontra novo sentido para a vida ao acolher Camilo (Miguel Martines), um jovem órfão.

A relação entre ambos desencadeia uma reflexão sobre o amor, a aceitação e os laços que definem o conceito de família.

Filmado em Búzios e na Chapada Diamantina, o filme é uma coprodução entre a Biônica Filmes e a Barry Company, que apostam numa abordagem visual delicada e simbólica, destaca a editora.

Segundo a Netflix, trata-se de "uma fábula sobre solidão, amor e aceitação", que traduz para o cinema a força emocional da escrita de Valter Hugo Mãe.

O elenco inclui ainda Rebeca Jamir, Johnny Massaro, Miguel Martines, Juliana Caldas, Grace Passô, Inez Viana, Lívia Silva, Antonio Haddad e Tuna Dwek.

A mostra de cinema de São Paulo exibiu ainda, em estreia mundial, no dia 25 de outubro, o documentário biográfico "De Lugar Nenhum", do realizador português Miguel Gonçalves Mendes, sobre Valter Hugo Mãe e o seu processo criativo, que deverá chegar em 2026 aos cinemas portugueses.

A obra traça um retrato intimista de Valter Hugo Mãe, acompanhando o escritor ao longo de sete anos, enquanto escrevia o romance "A Desumanização", entre viagens pela Islândia, Brasil, Portugal, Colômbia e Macau, segundo informação do consulado português em São Paulo.

O documentário, uma meditação visual sobre solidão, perda e pertença, conta com as participações da cartoonista Laerte Coutinho e do compositor islandês Hilmar Örn Hilmarsson, mentor de bandas como Sigur Ros e Bjork, especifica a página oficial da mostra.

O filme "De Lugar nenhum" está integrado no projeto "O Sentido da Vida", no qual o diretor Miguel Gonçalves Mendes trabalha há mais de uma década --- um conjunto de nove longas-metragens, num caleidoscópio de figuras contemporâneas.