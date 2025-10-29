'Mein Schiff Relax' é nova estreia no Funchal

O Porto do Funchal recebeu esta manhã mais um navio em estreia absoluta. O 'Mein Schiff Relax' está a fazer a sua primeira operação nesta rota entre e Madeira e as Canárias, onde irá estar nas próximas horas.

O 'MS Relax' vem de Lisboa, depois da operação de verão no Mediterrâneo e, agora, na operação de inverno irá manter-se entre os dois arquipélagos vizinhos, com passagens no Porto do Funchal a 4 de Novembro, a 10, a 18 e a 24 deste próximo mês, e pelo menos a 1, 8 e 15 de Dezembro.

Ou seja, no espaço de dois meses irá visitar o Funchal por mais 7 vezes, em escalas de duração muito similar, desde manhãzinha, como hoje, até pela 22 horas, sendo que metade das viagens serão marcadas por chegadas já pela meia-noite de Novembro e Dezembro e partidas ao final da tarde.

Este é um navio que fez a sua viagem inaugural em Março deste ano de 2025, com exactos 333 metros de comprimento e capacidade para transportar quase 4 mil passageiros, servidos por 1.400 tripulantes.

Movido a LNG (gás natural liquefeito) e MGO (gasóleo marítimo), as 166 tonelagens de arqueação bruta do 'Mein Schiff Relax' foram construídas no famoso estaleiro Fincatieri, em Itália, vem "equipado com um sistema de ligação à rede eléctrica costeira, conversores catalíticos que cumprem as normas Euro 6, uma turbina de recuperação de calor residual que aproveita o calor residual dos geradores a diesel, bem como um sistema de tratamento de resíduos que pode converter substâncias orgânicas em componentes recicláveis ​​através de um processo térmico", segundo o portal 'offshore energy'.

O navio terá custado mais de 400 milhões de euros, embora oficialmente o seu preço não tenha sido revelado.