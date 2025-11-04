Emanuel Câmara estreia-se na Assembleia da República e reforça compromisso com a Madeira

Emanuel Câmara, deputado do PS-Madeira, fez hoje a sua estreia na Assembleia da República, sucedendo a Sofia Canha, e reforçou o seu compromisso com a Madeira.

"Senti-me tranquilo, assumi o meu lugar na Assembleia com responsabilidade e com o coração na nossa Região. O meu objectivo é assegurar que os dossiers da Madeira sejam acompanhados de perto e que as decisões nacionais contem com a nossa voz, sempre em defesa dos madeirenses e porto-santenses", sublinhou o deputado,

O parlamentar explicou ainda a singularidade do seu primeiro dia no Parlamento nacional. "É uma altura diferente do dia-a-dia do Parlamento, porque coincide com a discussão na especialidade do Orçamento do Estado. Já foi aprovado, mas agora está a ser analisado com detalhe, e nós, enquanto deputados, temos de defender os interesses da nossa Região nesta fase".

O deputado salientou ainda o papel desempenhado por Sofia Canha, que o precedeu na Assembleia: “Naturalmente, o meu lugar foi ocupado pela número dois da lista do partido, a Sofia Canha, que fez um trabalho brilhante. Agora, estou a dar continuidade a esse trabalho, acompanhando de perto as matérias que interessam à nossa região, nomeadamente na agricultura e na educação, nas comissões em que ela participava”.

Emanuel Câmara destacou a importância da experiência acumulada ao longo de décadas no poder local, nomeadamente na autarquia do Porto Moniz. "O traquejo que um autarca ganha devia ser obrigatório para chegar à Assembleia da República. Chego aqui depois de mais de 32 anos ligados ao poder local, 20 na oposição e 12 no executivo. Essa experiência dá-nos a capacidade de lidar com as situações de forma mais serena e assertiva", explicou.

Depois de tantos anos ligados ao poder local, esta mudança para a Assembleia da República é diferente, mas necessária. Estar cá significa representar a nossa região, defender os dossiers que interessam à vida dos madeirenses e porto-santenses, e garantir que os nossos problemas são ouvidos no Parlamento Emanuel Câmara, deputado do PS

O deputado realçou ainda a importância de todos os representantes da Madeira no Parlamento. "Estamos cá como deputados da República, mas sempre com a responsabilidade de defender a nossa Região. Não é fácil, porque há outras prioridades e outros valores, mas a nossa missão é fazer valer a razão de estarmos cá: representar e lutar pelos interesses da Madeira", sublinhou.