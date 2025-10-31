Homem que caiu no Pico Ruivo já foi resgatado
O homem de 54 anos que caiu esta manhã quando realizava uma caminhada entre o Pico Ruivo e a Achada do Teixeira, em Santana, já foi resgatado.
Segundo foi possível apurar, trata-se de um cidadão madeirense, que caiu de uma rocha quando se encontrava a tirar uma fotografia.
O homem sofreu uma queda de aproximadamente seis metros e ficou impossibilitado de continuar o percurso.
A vítima, que estava a cerca de dois quilómetros da Achada do Teixeira apresentava suspeita de fractura num braço e queixava-se de dores na zona torácica.
Foi resgatado pelos Bombeiros Voluntários de Santana e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
No local estiveram oito bombeiros com três viaturas e um elemento da guarda florestal.
