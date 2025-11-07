Idosa cai num poio e morre na Camacha
Uma mulher de 76 anos caiu hoje num poio no Caminho Municipal da Portela, na Camacha, e entrou em paragem cardiorrespiratória.
Para o local foram mobilizados os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) que iniciaram de imediato as manobras de reanimação.
Contudo, apesar dos esforços a idosa acabou por morrer.
A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.
Segundo populares, a mulher terá sido encontrada pelo filho.
