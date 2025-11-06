 DNOTICIAS.PT
Mulher fica inconsciente numa loja no Funchal

Uma mulher na casa dos 60 anos sentiu-se mal, esta tarde, e ficou inconsciente numa loja localizada na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal.

A vítima recuperou, entretanto, os sentidos, mas foi assistida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Também durante a manhã a mesma corporação de bombeiros foi chamada a socorrer uma turista que se sentiu mal num autocarro junto ao Terreiro da Luta.

