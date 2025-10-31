Bombeiros resgatam homem que caiu no Pico Ruivo
Um homem na casa dos 50 anos sofreu hoje uma queda no percurso entre o Pico Ruivo e a Achada do Teixeira, em Santana.
A vítima, de nacionalidade portuguesa, caiu de aproximadamente um metro e ficou impossibilitada de continuar o percurso.
O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários de Santana que se deslocaram ao local para efectuar o resgate do homem, juntamente com a Polícia Florestal.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo