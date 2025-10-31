Bombeiros resgatam homem que caiu no Pico Ruivo

Um homem na casa dos 50 anos sofreu hoje uma queda no percurso entre o Pico Ruivo e a Achada do Teixeira, em Santana.

A vítima, de nacionalidade portuguesa, caiu de aproximadamente um metro e ficou impossibilitada de continuar o percurso.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários de Santana que se deslocaram ao local para efectuar o resgate do homem, juntamente com a Polícia Florestal.