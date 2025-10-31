Idoso sofreu queda grave em Câmara de Lobos

Um idoso, de 72 anos, sofreu uma queda de um escadote, no Caminho da Aldeia, em Câmara de Lobos, e ficou em estado grave.

A vítima foi socorrida no local pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O acidente ocorreu ao final da tarde de ontem.