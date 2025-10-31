 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Idoso sofreu queda grave em Câmara de Lobos

None

Um idoso, de 72 anos, sofreu uma queda de um escadote, no Caminho da Aldeia, em Câmara de Lobos, e ficou em estado grave.

A vítima foi socorrida no local pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O acidente ocorreu ao final da tarde de ontem.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo