Homem em estado grave após sofrer descarga eléctrica na Camacha

Um homem, cuja idade não foi possível apurar, encontra-se em estado bastante grave após ter sofrido uma descarga eléctrica na freguesia da Camacha, na Rua Achada Diogo Dias.

A informação é escassa. Sabe-se que os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) já se encontram no local.