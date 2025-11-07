Homem em estado grave após sofrer descarga eléctrica na Camacha
Um homem, cuja idade não foi possível apurar, encontra-se em estado bastante grave após ter sofrido uma descarga eléctrica na freguesia da Camacha, na Rua Achada Diogo Dias.
A informação é escassa. Sabe-se que os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) já se encontram no local.
