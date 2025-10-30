Idosa caiu de uma árvore para uma zona de silvado na Camacha

Uma idosa de 80 anos sofreu hoje uma queda aparatosa na Camacha.

Segundo foi possível apurar, a mulher subiu uma árvore e caiu para uma zona de silvado.

A vítima, que apresentava escoriações, foi resgatada pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, mas recusou ser transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.