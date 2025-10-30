Idosa caiu de uma árvore para uma zona de silvado na Camacha
Uma idosa de 80 anos sofreu hoje uma queda aparatosa na Camacha.
Segundo foi possível apurar, a mulher subiu uma árvore e caiu para uma zona de silvado.
A vítima, que apresentava escoriações, foi resgatada pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, mas recusou ser transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo