Madeira Street Arts Festival transforma Funchal num grande palco a céu aberto
A sétima edição do Madeira Street Arts Festival iniciou-se, hoje, no Funchal, com um programa vibrante que promete encher as ruas de arte, performances e muita criatividade. O evento arrancou às 9h30, com a abertura oficial no Teatro Municipal Baltazar Dias, dando início a uma jornada artística que celebra o talento e a expressão urbana.
A organização, pela voz de Rúben Silva, afirmou estar certa de que a arte e a cultura “têm o poder de transformar lugares e pessoas”. Por isso mesmo, ao longo de três dias, o Funchal e a Calheta transformar-se-ão num grande palco a céu aberto, onde a criatividade e o talento ganham vida nas ruas.
Por sua vez, a presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, afirmou que "a cultura é muito importante na formação de uma sociedade, cabendo, por isso, a todos apoiá-la". Destacou ainda que é precisamente por essa razão que o município volta a ser palco, pelo terceiro ano consecutivo, deste evento, que, como salientou, tem sempre conseguido cativar o público.
Já o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, aproveitou a ocasião para parabenizar a organização pelo percurso desenvolvido até agora. Destacou ainda o facto de o festival apresentar sempre novidades, capazes de cativar e surpreender o público a cada edição.
O festival foi crescendo e se reafirmando". Eduardo Jesus
O governante salientou ainda que o festival conta com a presença de artistas de 13 nacionalidades, algo que, segundo referiu, "não é muito habitual na Madeira". Acrescentou também a importância da descentralização, sublinhando que esta iniciativa quebra a tendência natural de concentrar os eventos sobretudo no Funchal, levando a arte e a cultura a outros concelhos da Região.
Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, destacou "o desempenho artístico" de cada uma das atracções desta edição e afirmou que "é com enorme satisfação que o município do Funchal se associa a este evento", reforçando o compromisso da autarquia com a promoção da arte e da cultura no espaço público.
A cultura é um traço comum, porque aproxima os povos". Jorge Carvalho
Logo às 10 horas, o público pôde assistir ao espectáculo de The Charming Jay, no Teatro Municipal Baltazar Dias. O artista proveniente da Coreia do Sul surpreendeu com com habilidades excepcionais, marcadas por um divertido jogo de falhas e surpresas. No entanto, é no desfecho da sua performance, que consegue finalmente triunfar.
Seguiu-se, às 11 horas, a actuação do Duo X Caso, na Placa Central. Ao meio-dia, é a vez de Anna Ki encantar o público no Largo da Sé.
A programação prossegue ao longo do dia, com The Charming Jay a regressar à Placa Central, às 13 horas, e Adrián Díaz a apresentar-se no Largo da Sé, às 14 horas. A partir das 14h30, as estátuas vivas ganham vida em vários pontos do centro - Fernão de Ornelas, Avenida Arriaga e Mercado dos Lavradores -, criando momentos de surpresa e interação com quem passa.
Durante a tarde, o ritmo não abranda: Ofélia Neves sobe à Placa Central, às 16 horas, seguida de uma nova performance de Adrián Díaz, às 16h30, no mesmo espaço. Às 17 horas, o carismático Karcocha promete contagiar o público com a sua energia e humor únicos.
O encerramento do dia chega com Anna Ki, às 18 horas, na Placa Central, e Quideia Animações, às 19 horas, na Marina do Funchal, concluindo em grande estilo o primeiro dia deste festival que transforma o centro da cidade num autêntico palco a céu aberto.
O festival prossegue, amanhã, com mais propostas no Funchal e na Calheta.
As actividades arrancam às 10 horas, no Largo da Sé, com The Charming Jay, seguido, às 11 horas, do Duo X Caso, na Placa Central. Às 12 horas, sobe ao mesmo palco Javi Javich com o espetáculo divertido “Plato Platito Platete”.
O ritmo prossegue às 13 horas, no Largo da Sé, com Adrián Díaz, e, a partir das 13h30, as estátuas vivas espalham-se pelos principais pontos do centro - Fernão de Ornelas, Avenida Arriaga e Mercado dos Lavradores -, encantando o público com a sua expressividade silenciosa e presença artística.
Durante a tarde, às 14h30, a Placa Central recebe 'Move-me', performance de Casey Lee Binns com Ofélia Neves, e, logo depois, às 15h30, Anna Ki apresenta 'All Strings Attached', no Largo da Sé.
O dinamismo sobe de intensidade com a Madeira Street Battle, às 16 horas, na Praça do Povo, seguida da atuação do carismático Karcocha, às 17 horas, no Cais da Cidade. A Street Battle regressa depois, às 17h45, novamente na Praça do Povo. O programa no Funchal prolonga-se até às 21h30, prometendo um sábado repleto de movimento e boa disposição.
Em simultâneo, o festival chega também à Calheta, onde o Marginal recebe, a partir das 20 horas, o espectáculo de The Charming Jay, seguido do Duo X Caso, às 21 horas. A noite encerra às 22 horas, com 'Circle of Fire', uma produção de Quideia Animações, que promete um espetáculo visual intenso e vibrante, encerrando às 22h30.
O Madeira Street Arts Festival decorre até domingo, levando a arte para as ruas e aproximando o público da expressão artística contemporânea