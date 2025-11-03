Madeira Underwater 2025 encerrou em grande com gala no Savoy Palace

O Madeira Underwater 2025 chegou ao fim em clima de celebração, com uma elegante cerimónia de encerramento no Savoy Palace, no Funchal, que teve lugar na noite do passado sábado.

O evento reuniu participantes, parceiros e entidades oficiais para homenagear o talento e a dedicação de todos os envolvidos na maior iniciativa portuguesa dedicada ao mergulho e à imagem subaquática.

Deixamos aqui algumas das fotos que merecem subida ao pódio nas mais diversas competições e categorias.