Madeira Underwater 2025 encerrou em grande com gala no Savoy Palace
A noite do passado sábado serviu para consagrar os grandes vencedores das etapas da Taça do Mundo, Taça de Portugal e Campeonato Nacional de fotografia e vídeo subaquático.
O Madeira Underwater 2025 chegou ao fim em clima de celebração, com uma elegante cerimónia de encerramento no Savoy Palace, no Funchal, que teve lugar na noite do passado sábado.
O evento reuniu participantes, parceiros e entidades oficiais para homenagear o talento e a dedicação de todos os envolvidos na maior iniciativa portuguesa dedicada ao mergulho e à imagem subaquática.
Deixamos aqui algumas das fotos que merecem subida ao pódio nas mais diversas competições e categorias.