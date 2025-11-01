Madeira com céu muito nublado durante este domingo

Este domingo, a Madeira terá períodos de céu muito nublado. O vento deverá soprar em geral fraco, inferior a 20 km/h, com predomínio de Sueste, mantendo o ambiente estável, mas sem grandes aberturas de sol.

Na Região do Funchal, o panorama será semelhante, com céu muito nublado e vento fraco, inferior a 15 km/h, contribuindo para uma atmosfera calma e húmida típica da época.

Quanto ao estado do mar, prevê-se ondas de Noroeste entre 2 e 2,5 metros na costa Norte, enquanto na costa Sul o mar estará mais tranquilo, com ondulação de Oeste/Sudoeste entre 1 e 1,5 metros. A temperatura da água do mar deverá manter-se amena, entre 22 e 23 graus Celsius, convidando ainda a mergulhos pontuais para os mais resistentes ao Outono.