"Há uma relutância que ninguém entende" na aprovação do quinto regime do CINM

Miguel Albuquerque criticou hoje duramente o que considera ser "falta de entendimento da nossa realidade e da realidade nacional" em relação ao Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM). O governante manifestou incompreensão face à relutância na aprovação do quinto regime: "Há uma relutância que ninguém entende" na aceleração e aprovação do quinto regime.

O presidente do Governo Regional defendeu que a aprovação é fundamental por se tratar de "uma fonte de receita", alertando que as empresas que não vêm para a Madeira "vão para os outros centros internacionais, vão para Luxemburgo, vão para Londres, vão para Chipre, vão para Malta". Albuquerque foi incisivo ao afirmar: "Nós temos de deixar de atirar nos pés e ser inteligentes."

As declarações de Albuquerque foram feitas à chegada ao auditório da Universidade da Madeira - Colégio dos Jesuítas, onde decorrem as 'Conferências da Autonomia’, com o tema ‘Modelo Financeiro’, com a presença de Carlos Tavares e Fernando Medina, tendo como moderador Paulo Fontes.