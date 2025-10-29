JPP defende "pacto de regime" para a habitação

O líder do JPP fez a primeira pergunta ao presidente do Governo Regional recordando que a Madeira continua a ter os "preços mais elevados" de habitação, associados a um custo de vida também muito elevado.

Élvio Sousa considera que o governo "poderia fazer mais" e propõe um "pacto de regime" para a habitação.

O JPP pediu um levantamento dos prédios públicos e chegou à conclusão de que haverá cerca de 1.300 que poderiam ser aproveitados.

O deputado também defende que as receitas extraordinárias e o excedente orçamental possam ser utilizados para aumentar a oferta pública de habitação.