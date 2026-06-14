Circuito Regional de Voleibol de Praia contou com 76 atletas na 1.ª etapa de Machico

Setenta e seis atletas participaram na 1.ª etapa - Machico do Circuito Regional de Voleibol de Praia 2026, que se realizou este fim-de-semana. Falamos de 38 duplas, divididas pelos vários escalões competitivos, nomeadamente, 9 duplas Seniores Masculinas, 10 duplas Seniores Femininas, 8 duplas SUB-18 Masculinas e 11 duplas SUB-16 Femininas.

Quanto aos resultados, de acordo com nota da Associação de Voleibol da Madeira, a dupla Maria Nóbrega / Mariana Freitas, nos Seniores Femininos, venceu a etapa de Machico, após ter vencido a final frente à dupla Mariana Santos / Marta Mendes por 2-1 (15-21; 22-20; 15-12). Em terceiro lugar ficou a dupla Ana Casas / Diana Oliveira que venceram no jogo de atribuição do 3.º e 4.º classificado à dupla Joana Gouveia / Luna Gouveia por 2-0 (21-12; 21-15).

A dupla Carlos Lezama / Pedro Vieira, nos Seniores Masculinos, venceu a etapa de Machico, após terem vencido a final frente a duplas José Roque / Vicente Freitas por 2-1 (18-21; 21-17; 15-09). Em terceiro lugar ficou a dupla Bruno Correia / Sérgio Pestana que venceu no jogo de atribuição do 3.º e 4.º classificado à dupla Bernardo Cunha / Bruno por 2-0 (21-00; 21-00).

A dupla Rafaela Valente / Vanessa Burgos, nos SUB-16 Femininos venceu a etapa de Machico, após vitória na final frente à dupla Clara Saldanha / Francisca Fernandes por 2-0 (25-06; 21-18. No 3.º lugar ficou Amélia Lagos / Constança Teixeira que venceu no jogo de atribuição do 3.º e 4.º classificado à dupla Luana Gouveia / Julieta Martins por 2-0 (21-15; 21-10)

A dupla Augusto Santos / Hugo Mendes, nos SUB-18 Masculinos, venceu a etapa de Machico, tendo vencido na final a dupla Ricardo Fernandes / Tiago Santos por 2-0 (21-12; 21-13). No 3.º lugar ficou Afonso Camacho / Matias Barros que venceram no jogo de atribuição do 3.º e 4.º classificado à dupla Magno Silva / Rodrigo Cerqueira 2-1 (20-22; 21-13; 15-13).

O Circuito Regional de Voleibol de Praia 2026 segue na próxima semana com a 2.ª Etapa na praia de Machico, a 20 e 21 de Jumho. Seguindo-se a 3.ª Etapa no Calheta (27 e 28 de Julho), 4.ª Etapa no Porto Santo (11 e 12 de Julho) e a 5.ª e derradeira etapa será realizada na Calheta (18 e 19 de Julho).

Os vencedores do Circuito Regional de Voleibol de Praia 2026 irão qualificar-se para a Fase Final do Campeonato Nacional de Voleibol de Praia – Apuramento do Campeão Nacional, nas duplas seniores femininas e masculinas.