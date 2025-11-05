Actividade "Crescer na Quinta" vai ao CRESCER

O CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil promove, no dia 28 de Novembro, mais uma iniciativa, desta feita integrada no projecto "Crescer na Quinta", da Quinta da Caldeira - Centro de Apoio à equitação Terapêutica, que "irá desta vez ser realizado nas instalações do CRESCER.

"Esta iniciativa destina-se a crianças a partir dos 2 anos e pretende recriar o ambiente e as experiências da Quinta da Caldeira – Centro de Apoio à Equitação Terapêutica, aproximando as crianças da natureza e dos animais, num contexto educativo e sensorialmente rico", informa.

Assim, durante a actividade, as crianças irão "interagir com os animais da Quinta, aprendendo a cuidar e a alimentar, promovendo o desenvolvimento da empatia, da responsabilidade e da autorregulação emocional" e, também, "plantar uma planta, experienciando diferentes texturas, cheiros e temperaturas, num estímulo natural das competências sensoriais, motoras e cognitivas".

À semelhança da iniciativa "Crescer na Quinta - Vai à Escola", desta feita, "as vivências sensoriais e naturais que caracterizam o projeto" vão contribuir para "o desenvolvimento global da criança, favorecendo a integração sensorial, o equilíbrio emocional, a atenção, e o envolvimento ativo na aprendizagem — aspetos fundamentais no crescimento harmonioso e saudável", salienta a nota a dar conta deste evento no final do mês.

"A actividade decorrerá em dois grupos (16h30–18h00 e 18h00–19h30), com o valor simbólico de 5 euros por criança, sendo as inscrições limitadas", salienta, aberta por isso a quem quiser. "Com esta iniciativa, o CRESCER reafirma o seu compromisso em oferecer experiências significativas e inclusivas, que aliam natureza, ciência e afeto ao serviço do desenvolvimento infantil".