Circulação rodoviária no Caminho da Barreira condicionada até quinta-feira

A Junta de Freguesia de Santo António informa aos utilizadores do Caminho da Barreira que, entre hoje e quinta-feira, dia 6 de Novembro, este arruamento estará condicionada à circulação automóvel, entre as 9h30 e as 12h00, devido à realização da poda de árvores.

O corte será realizado pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.

A junta solicita aos moradores e condutores para não estacionarem neste local durante o referido período.