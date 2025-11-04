 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Circulação rodoviária no Caminho da Barreira condicionada até quinta-feira

None
Foto Google Maps

A Junta de Freguesia de Santo António informa aos utilizadores do Caminho da Barreira que, entre hoje e quinta-feira, dia 6 de Novembro, este arruamento estará condicionada à circulação automóvel, entre as 9h30 e as 12h00, devido à realização da poda de árvores. 

O corte será realizado pelos Bombeiros Sapadores do Funchal. 

A junta solicita aos moradores e condutores para não estacionarem neste local durante o referido período. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo