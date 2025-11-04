Circulação rodoviária no Caminho da Barreira condicionada até quinta-feira
A Junta de Freguesia de Santo António informa aos utilizadores do Caminho da Barreira que, entre hoje e quinta-feira, dia 6 de Novembro, este arruamento estará condicionada à circulação automóvel, entre as 9h30 e as 12h00, devido à realização da poda de árvores.
O corte será realizado pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.
A junta solicita aos moradores e condutores para não estacionarem neste local durante o referido período.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo