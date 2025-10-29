Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica realizam vigília em frente à Quinta Vigia

Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT) da Madeira vão estar esta tarde numa vigília em frente à Quinta Vigia.

A acção, agendada para as 17h30 e fim às 18h30, pretende exigir a aprovação do Decreto Legislativo Regional (DLR) que actualiza a carreira destes profissionais, medida que o sindicato considera estar atrasada há quase quatro anos.

A vigília é organizada pelo Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica (STSS).

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

09h00 - Reunião plenária n.º 41;

09h00 às 11h00 - Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira comemora 58 anos;

09h00 – Recepção e acolhimento

Recepção a Elsa Fernandes - Apresentação musical e performativa desenvolvida pelos alunos da Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira.

09h15 – Visita interactiva pela escola

10h00 – Sessão oficial comemorativa

Abertura e momento de entrega de certificados de reconhecimento a funcionários e alunos que se distinguiram pelo seu contributo e mérito.

Intervenções oficiais (Diretor da EHTM e Elsa Fernandes).

11h00 – Inauguração da Exposição 'Move-te por Valores'

Sala de conferências do Hotel-Escola

10h00 e às 12h00 -O representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Cabral Barreto, recebe em audiência o governador do distrito rotatório 1960, Jorge Lucas Coelho, pelas 10 horas.

Já ao meio-dia recebe o Embaixador da Argentina em Portugal, Federico Alejandro Barttfeld no Palácio de São Lourenço;



11h30- Cerimónia de entrega da Embarcação de Alta-Velocidade cedida pela GNR ao SANAS Madeira. Trata-se de uma embarcação semirrígida, devidamente apetrechada pelo SANAS, para as suas novas funções. A cerimónia terá lugar no Varadouro de São Lázaro;

11h30 - Conferência de imprensa do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM);

16h00 - Rubina Leal recebe em audiência para apresentação de cumprimentos o Embaixador da Argentina, Federico Alejandro Barttfeld;

17h00 - Rubina Leal recebe em audiência para apresentação de cumprimentos o Governador do Distrito Rotário 1960, Jorge Lucas Coelho;

19h00 - No âmbito da campanha internacional 'Outubro Rosa', direccionada à sensibilização, prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama, o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro promove a peça de teatro 'Conversas da Teta' no auditório do Centro Cultural John dos Passos;

19h00 - Tomada de posse dos autarcas eleitos à Assembleia de Freguesia do Campanário no centro cívico da freguesia;

20h00 às 23h00 - Para tornar a noite mais segura para estas aves, que estão entre os grupos animais mais ameaçados do mundo, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) promove um mega apagão pela cagarra, convidando cidadãos, empresas e entidades públicas a apagar a iluminação exterior sempre que não seja necessária.

20h15 - Marítimo - União Leiria da II Liga no Estádio dos Barreiros;

4.ª edição do Encontro Regional de Conservação e Restauro do Património Cultural – Madeira

XXVIII Open Internacional de Bridge no Hotel VidaMar

O Forum Madeira realiza um simulacro de emergência com o objectivo de "testar e avaliar os procedimentos de segurança e resposta previstos no seu Plano de Segurança Interno".

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 30 de Outubro, Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama.

1811 - Sai a primeira edição de "Sensibilidade e Bom Senso", de Jane Austen.

1938 - Oliveira Salazar anuncia a intenção de manter Portugal como país neutro na II Guerra Mundial.

1960 - Nasce o futebolista argentino Diego Armando Maradona.

2008 - Milhares de estudantes e professores de toda a Itália unem-se numa manifestação em Roma contra a lei da educação aprovada pelo Governo italiano e a promotora desta, a ministra Maria Stella Gelmini.

2010 - Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores (PT), é eleita a primeira mulher Presidente da República Federativa do Brasil.

2018 - O Orçamento do Estado para 2019, o último da legislatura, é aprovado pelo parlamento, na generalidade, com os votos do PS, BE, PCP, PEV e PAN.

2020 - Portugal ultrapassa todos os recordes desde o início da pandemia covid-19 com o registo de 40 mortos, 4.656 infetados e 1.927 doentes internados, 275 dos quais em cuidados intensivos.

2021 - Os líderes do G20 aprovam um acordo histórico sobre uma reforma da tributação internacional, que visa acabar com os paraísos fiscais estabelecendo um imposto global mínimo de 15% sobre os lucros das empresas multinacionais.

2022 - O ex-Presidente Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), é eleito Presidente da República Federativa do Brasil.

2023 - O antigo presidente da Real Federação de Futebol Espanhola Luis Rubiales é suspenso por três anos de toda as atividades relacionadas com futebol, tanto a nível nacional como internacional, anuncia a Federação Internacional de Futebol (FIFA).

2024 - Morre, aos 63 anos, André Freire, politólogo, autor de vários livros sobre atitudes e comportamentos eleitorais.

