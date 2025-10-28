A poluição luminosa é uma das principais causas de desorientação de aves marinhas, sobretudo juvenis, podendo levá-las a cair nas cidades. Para tornar a noite mais segura para estas aves, que estão entre os grupos animais mais ameaçados do mundo, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) promove um mega apagão pela cagarra, no dia 30 de Outubro, quinta-feira, entre as 20 e as 23 horas, convidando cidadãos, empresas e entidades públicas a apagar a iluminação exterior sempre que não seja necessária.

"Cada luz que apagamos representa uma vida que pode ser salva. Este gesto simples tem um impacto direto na sobrevivência das cagarras juvenis e na preservação do nosso património natural”, afirma Elisa Teixeira, da SPEA Madeira, em nota à imprensa.

Apagar a luz é acender a esperança de um futuro mais equilibrado entre o ser humano e a natureza". Elisa Teixeira, da SPEA Madeira





A iniciativa decorre no âmbito do projecto LIFE Natura@night e conta com o envolvimento de vários municípios, como Porto Moniz, Porto Santo, Calheta, Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz, Machico e Santana, e entidades públicas como a Junta de Freguesia de Gaula, onde se prevê uma redução da iluminação exterior em algumas zonas costeiras. Diversas entidades privadas, como, unidades hoteleiras do Grupo Cardoso, Hotel VidaMar, Hotel Quinta da Serra e o Hotel Galomar, também se comprometeram a diminuir a intensidade da iluminação nocturna de 15 de outubro até 15 de Novembro, época em que os juvenis de cagarra abandonam o ninho e realizam os seus primeiros voos.



Os participantes no mega apagão são convidados a registar a sua participação num formulário disponível no site do projecto (www.naturaatnight.spea.pt).



No âmbito do projecto LIFE Natura@night, a SPEA promove ainda o Galardão 'Noite com Vida', que reconhece estabelecimentos e entidades privadas comprometidas com a redução da poluição luminosa através da adopção de práticas responsáveis de iluminação exterior - galardão esse que conta já com cerca de 20 aderentes na Madeira.



