Leonor Silva e Maribel Sousa sagraram-se campeãs

Leonor Silva (CS Madeira), no escalão S15, e Maribel Sousa (CDR Prazeres), no escalão S19, sagraram-se campeãs nas vertentes de Singular Senhoras e Pares Senhoras em badminton, na 3.ª Jornada Nacional de Não Seniores dos escalões S11, S15 e S19, que decorreu este fim-de-semana, no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha – Joaquim Lopes.

Nesta jornada nacional estiveram representados dois clubes filiados na ABRAM, o Club Sports da Madeira e o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, cujos atletas competiram nos escalões de Não Seniores S11, S15 e S19.



A associação salienta ainda os títulos de campeã conquistado por Maria Medeiros (CS Madeira), em S11 Singular Senhoras, e de campeão conquistado por Simão Campos (CS Madeira), em S15 Singular Homens.

Foram igualmente alcançados terceiros lugares pela dupla Maria Medeiros / Gonçalo Noronha (ambos do CS Madeira), em S11 PAR, pela dupla Simão Campos / Henrique Pereira (ambos do CS Madeira), em S15 Pares Homens, pelas duplas Angélica Rodrigues (CS Madeira) / Oriana Sousa (CDR Prazeres) e Matilde Freitas (CS Madeira) / Maria Silva (FAC), em S15 Pares Senhoras, e pela dupla Simão Campos / Leonor Silva (ambos do CS Madeira), em S15 Pares Mistos.

"No conjunto, o badminton madeirense terminou esta jornada nacional com um balanço muito positivo, conquistando seis títulos nacionais e cinco terceiros lugares", termina nota à imprensa.

